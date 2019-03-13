Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание

Кабмин подпишет с японским правительством грантовое соглашение.

Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание

Кабинет министров в среду решил подписать соглашение с правительством Японии о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.

Оборудование, которое получит НОТУ, позволит общественному телеканалу перейти на вещание в HD-качестве.

Проект распоряжения Кабинета министров был разработан Госкомтелерадио на основании межправительственного договора о техническом сотрудничестве и грантовой помощи от 2004 года.

В рамках этого договора внедряется проект международной технической помощи "Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине". Донором проекта выступает Агентство международного сотрудничества Японии (JICA).

Он предполагал, что в 2018 году JICA предоставит НОТУ современное телевизионное оборудование, но японскому агентству сократили бюджет, и поставка сорвалась. Тогда японская сторона предложила альтернативный вариант с грантом.

Грантовый договор подпишет министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер Степан Кубив.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также