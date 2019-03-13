Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание

Кабинет министров в среду решил подписать соглашение с правительством Японии о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.

Оборудование, которое получит НОТУ, позволит общественному телеканалу перейти на вещание в HD-качестве.

Проект распоряжения Кабинета министров был разработан Госкомтелерадио на основании межправительственного договора о техническом сотрудничестве и грантовой помощи от 2004 года.

В рамках этого договора внедряется проект международной технической помощи "Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине". Донором проекта выступает Агентство международного сотрудничества Японии (JICA).

Он предполагал, что в 2018 году JICA предоставит НОТУ современное телевизионное оборудование, но японскому агентству сократили бюджет, и поставка сорвалась. Тогда японская сторона предложила альтернативный вариант с грантом.

Грантовый договор подпишет министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер Степан Кубив.