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"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов

Система учитывает не пиковую температуру, а суточную.

"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов
Фото: depositphotos/LCalek

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не может снизить температуру отопления, несмотря на повышение температуры воздуха, так как технические возможности централизованной системы отопления не позволяют регулировать температуру. Об этом компания написала на своей странице в Фейсбуке.

Как отметили в компании, в настоящее время жильцы домов часто обращаются с просьбой снизить температуру теплоносителя в батареях. Однако изменение температуры теплоносителя регулируется в соответствии с среднесуточной температуры наружного воздуха. "То есть, чем теплее на улице, тем ниже температура батареи и меньшее количество потребленного домом тепла", - отмечается в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" также добавили, что регулирование подачи теплоносителя происходит согласно среднесуточной температуре, а не пиковой температуре в течение дня.

Напомним, в самом холодном месяце года, январе, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета составляли 2693,2 грн.

На прошлой неделе, в пятницу, 8 марта, в Киеве зафиксировано +17,7 градусов, что является новым температурным рекордом за всю историю наблюдений.

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