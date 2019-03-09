​В воскресенье в Киеве дождь, до +10 градусов

Ночью до +6.

10 марта в Киеве облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой), ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой), ветер западный, 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+13 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем дождь, температура в течение суток +2…-3 градуса.

В Моршине дождь (ночью небольшой), температура ночью +1…+3 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце дождь (ночью небольшой), температура ночью +1…+3 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве дождь (ночью небольшой), температура ночью +2…+4 градусов, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой), ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой), ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой), ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +7…+13 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.