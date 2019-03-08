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Корабль Crew Dragon вернулся на Землю после первого полета к МКС

Капсула успешно приводнилась недалеко от берегов Флориды.

Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, в пятницу вернулся на Землю после первого тестового полета в космос.

Капсула приводнилась в 15:45 по киевскому времени в Атлантическом океане возле Флориды, говорится в твиттере NASA. Парашюты космического корабля раскрылись успешно.

В районе приводнения патрулировало спасательное судно "Серчер".

Фото: EPA/UPG

На борту космического корабля в ходе испытательного полета не было экипажа, в космос летал манекен по имени Рипли, оборудованный датчиками.

Фото: EPA/UPG

Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли "Союз".

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