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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаеве вооруженные подростки устроили разборки со стрельбой

С места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет и гильзу.

В Николаеве вечером 7 марта группа несовершеннолетних в балаклавах и с ножами пришла к дому местного жителя и инициировала конфликт, в ходе которого они открыли стрельбу в воздух.

Об этом сообщила пресс-служба николаевской полиции.

Около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила на 102, что домой к ним с мужем по улице Лагерной, что в Центральном районе города, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции.

Фото: news.pn

С места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу.

Известно, что конфликт между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник еще днем. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

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