Николаевский аэропорт - неотъемлемая составляющая дальнейшего развития экономического потенциала области, - Савченко

Среди региональных проектов, реализация которых запланирована в рамках сформированного Перспективного плана развития Николаевщины на 2019-2021 годы – продолжение модернизации коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Об этом сказал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, подчеркивая то, что предложенный проект был согласован во время заседания Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко.

«Николаевский международный аэропорт имеет идеальное географическое положение для создания большого транспортного хаба. А модернизацией Николаевского аэропорта мы, прежде всего, обеспечиваем современное, быстрое и комфортное обслуживание пассажиров», - сказал председатель ОГА.

Руководитель области напоминает, что в 2017-2018 годах, после длительного перерыва, в Николаевском международном аэропорту была проведена реконструкция стратегических объектов (отремонтирована взлетно-посадочная полоса, восстановлен перрон, сделан частичный ремонт здания аэровокзала) и возобновлена работа производственных служб (восстановлены системы навигации, действует служба авиационной безопасности).

«На сегодня в области действует Программа развития аэропорта на 2017-2020 годы, поддержана депутатами Николаевского областного совета, благодаря которой обеспечивается стабильная работа предприятия. Сейчас технические возможности аэропорта позволяют принимать все типы воздушных судов гражданской авиации», - акцентирует внимание Алексей Савченко.

Кроме того, по словам главы Николаевской ОГА, в концепции развития единой транспортной системы Украины Николаевский аэропорт должен стать ведущим грузопассажирским аэропортом, работающий по схеме «море-воздух-земля» в направлении стран Балтии, Западной Европы, Средней и Юго-Восточной Азии.

При этом сам проект модернизации предусматривает обновление аэропорта, совершенствование систем навигации и метеонаблюдения для работы в сложных погодных условиях, обустройство аэровокзала. Уже после завершения всех работ аэропорт будет способен принимать около 45 самолетов в день и обслуживать до 1200 пассажиров в час.

«Сейчас идут активные переговоры, прием комиссий, встречи с авиакомпаниями по поводу восстановления авиаперелетов в / из Николаева. Аэропорт уже осуществляет международные чартерные рейсы, а налаживание его дальнейшей работы повлияет на привлекательность региона для туристической и бизнес-деятельности, а как результат - появятся дополнительные бюджетные поступления. Это неотъемлемое дальнейшее развитие инфраструктуры области, местного предпринимательства, улучшение и усиление взаимоотношений как с другими территориальными общинами, так и с международным сообществом», - подчеркивает Алексей Савченко.

Глава области отмечает, что в настоящее время у Николаевщины есть понимание и поддержка со стороны министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по развитию Николаевского аэропорта. Однако, предприятие также нуждается и во включении в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

«Это позволит получить финансирование из государственного бюджета, а также наладить сотрудничество с авиакомпаниями для открытия внутренних авиарейсов как в столицу, так и в другие областные центры Украины», - отмечает председатель ОГА.