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Кабмин отменил 150 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции

Документы 90-х годов создавали правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.

Кабмин отменил 150 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров на заседании в среду решил отменить около 150 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сказал, что это документы 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.

Его первый заместитель Максим Нефьодов в качестве примера сообщил, что среди этих документов есть акты статистического характера, которе заставляют застройщиков постоянно подавать дополнительную отчетность в контролирующие органы.

"Есть и комические документы. Например, все еще есть ограничение по наценках и методах ведения работы для автопроизводителей. Что, понятно, точно не способствует тому, чтобы к нам переносили производство какие-то крупные автомобильные концерны", - сказал Нефьодов.

Это уже восьмое дерегуляционное заседание правительства за последние три года.

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