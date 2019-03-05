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Федерация работодателей Украины бьет тревогу из-за оттока профессиональных кадров, - глава ФРУ

За 2018 год из страны уехало более миллиона человек

Федерация работодателей Украины бьет тревогу из-за оттока профессиональных кадров, - глава ФРУ
Фото: fru.org.ua

Ситуация с высококвалифицированными кадрами в Украине ужасная из-за усиления трудовой миграции. Об этом в ходе проведения круглого стола на тему "Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" OBOZREVATEL сообщил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, отметив, что только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возраста.

"К сожалению наши квалифицированные, компетентные и разумные рабочие уезжают искать лучшей жизни в других странах, и мы видим в этом риск. Но, к счастью, у нас есть много молодых людей, умных, с большим желанием получить квалификацию. И сегодня мы ставим за цель через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия – это престижно", – говорит Олейник.

По его мнению, привлекать кадры в промышленность поможет дуальная система образования.

"Через дуальную систему образования мы хотим объединить теорию, которая преподается в ПТУ, и практику, которую получают мастера на производстве. Соответственно, имея не только теоретические, но и практические навыки, студенты остаются на предприятии и получают квалификацию быстрее, чем это сейчас", – пояснил глава ФРУ.

Олейник отмечает, что такая система уменьшит отток профессиональных кадров, и укрепит украинскую экономику.

Как ранее сообщалось, украинцы, работающих за рубежом, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, например, в Польше, можно сравнить с доходами в Украине.

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