Лауреаты общенациональной программы "Человек года - 2018" в номинации "Менеджер года"

Юрий Антонюк

Юрий Антонюк

Глава EPAM Ukraine, вице-президент ИТ-комитета Европейской бизнес ассоциации (EBA).

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Основное достижение – это то, что наша компания продолжает удерживать лидерство на рынке, как по количеству сотрудников, так и по финансовым показателям. Мы перешли на более интенсивную модель развития, с добавленной стоимостью, с использованием большего количества навыков, digital transformation, AI и big data. Мы выводим бизнес на качественно новый уровень. В целом IT-индустрия Украины «взрослеет», отрасль начала развиваться более системно и гармонично. В свою очередь, мы определили приоритетные направления, четко сформировали собственную стратегию развития, и следуем ей.

Ваша «Формула успеха»: Успех – это командная работа. А хороший менеджер – не тот, кто преодолевает трудности самостоятельно, а тот, кто организовывает эффективную команду и воодушевляет ее на свершения, при этом непосредственно принимая активное участие в работе. Нужно помнить о том, что «битву выигрывает не командир» и быть готовым к тяжелому труду. Легко не будет.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Ученым. Однако моя юность пришлась на сложный период в жизни страны (военные действия в Афганистане), потому я стал «военным ученым».

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я предпочитаю не мечтать, а ставить перед собой цели. В данный момент я сосредоточен на выводе украинской IT-индустрии на более высокий уровень. Креативные, интеллектуальные отрасли – это будущее экономики нашей страны, и уже сегодня нужно делать ставку на их развитие. Кроме того, я хотел бы продолжить занятия наукой и преподавательской деятельностью: мне интересны направления, в которых можно объединить 30-летний опыт в IT и современную науку, например, квантовые компьютеры.

Быть сегодня успешным – это… построить крупный бизнес или большую компанию, которая приносит ощутимую пользу в равной степени и сотрудникам, и обществу в целом. Если бизнес не выполняет этих двух задач, то он не может считаться успешным. В Украине необходимо развивать креативный средний класс, его отсутствие в нашем обществе – это огромная проблема.

Ваш любимый афоризм?: «Безумство – делать одни и те же вещи и ожидать получить другой результат». Эту фразу приписывают Эйнштейну.

Назовите три главных качества успешного руководителя?: Быть командным игроком, создать успешную команду, способную работать самостоятельно. Трудиться, вникать в детали, заражать личным примером. Постоянно повышать свой профессиональный уровень.

Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Питер Тиль. Мне нравится его подход к построению бизнеса. Этот человек успешно создает будущее, ведет за собой большое количество людей. В отличие от своих именитых современников, например, Илона Маска, он знает меру авантюризму и не переходит границы.

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: На первом месте для меня был и будет профессионализм. Ценю в людях самостоятельность, инициативность и готовность взять на себя ответственность.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Деньги обеспечивают человеку определенный уровень комфорта. Счастье же в том, чтобы оглянувшись назад, не возникало сожаления о потерянном времени. Я говорю не только о работе или бизнесе, например, правильное воспитание детей – это тоже результат, которым можно гордиться. Счастье - в достижении личных или профессиональных результатов, которые важны для человека.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю Украину инновационной страной».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Ученым, которые решают глобальные проблемы человечества. Тем, которые могут сосредоточиться на задачах планетарного масштаба, а не вынуждены заниматься решением тактических задач. Они творят будущее, а мы развиваем настоящее.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Я часто ищу компромисс и даю людям многочисленные шансы исправиться. Это хороший метод построения команды, но плохой с точки зрения эффективных кризисных решений. К сожалению, иногда ради достижения результата нужно руководствоваться принципом «Лес рубят – щепки летят», что для меня довольно сложно.

Есть ли у Вас любимая книга?: Я много читаю, мой «обязательный минимум» - одна книга в неделю, назвать одну любимую сложно. Из литературы о бизнесе я могу выделить книгу «От нуля до единицы: Заметки о стартапах, или как построить будущее» Питера Тиля.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Я интроверт, для меня понятие дружбы очень личное. Но интересно было бы лично познакомиться с Эйнштейном и пообщаться с человеком такого уровня.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Мой родной город – Киев, и ему катастрофически не хватает хороших дорог. Я бы перенес откуда-то – из Сингапура, например - замечательные развязки, автострады. Дороги и инфраструктура в целом – очень важна для позитивного имиджа страны, это первое, что замечают люди, приезжая в Украину.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Точно не давал бы ей порядковый номер. Дал бы «околонаучное» имя. Может быть Квант.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Давайте говорить о гипотетическом президенте крупной страны, а не о конкретном человеке J. Я постарался бы показать всю многогранность нашей природы от Карпат до Днепра, степи центральной Украины, море на юге. Наша страна самая большая в Европе и очень красивая, а мы часто об этом забываем.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Тот бизнес, который мы сейчас развиваем, на уровне Украины и восточной Европы – это то, чем можно гордиться. Мы даем возможности для развития десяткам тысяч молодых людей.

Нельзя сказать, что я жалею о чем-то. Наверное, не самым лучшим поворотом в судьбе был уход в армию вместо занятия наукой, но со временем все вернулось на круги своя. Если человек тяготеет к чему-то, он рано или поздно вернется к этому занятию. Нашему поколению выпало жить в эпоху «крутых» перемен: крах системы, периоды «турбулентности», отголоски который мы ощущаем до сих пор. С одной стороны – это невезение, с другой – возможность жить в период зарождения чего-то принципиально нового.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Я большой любитель активного отдыха. Горные лыжи – зимой в Карпатах, яхтенный спорт, которым можно заниматься в Киеве, на Днепре – летом.

Михаил Бородавко

Михаил Бородавко

Генеральный директор «Частное Акционерное Общество «Укрэнергомонтаж». Заслуженный строитель Украины.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Заключение важнейших контрактов, которые открывают перспективу работы предприятия на ближайшие пять лет. Достижение предприятием наивысших производственных показателей за период независимости Украины. Успешное завершение одного из сложных и важных для Украины проектов.

Ваша «Формула успеха»: Заниматься любимым делом, мыслить нестандартно, выполнять задачи наилучшем образом, начинать с малого и мыслить о великом, стремиться стать лидером, концентрироваться на достижении результата, получать информацию из разных источников, извлекать уроки из своих неудач, обучаться.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Строителем и летчиком-испытателем.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Вывести возглавляемую мной компанию на европейский рынок строительных услуг и войти в десятку лучших европейских компаний строительных услуг.

Быть сегодня успешным – это… получать удовольствие от того что ты ежедневно делаешь.

Ваш любимый афоризм?: «Есть одно правило для промышленника, и оно в том, чтобы производить товар наилучшего качества по насколько возможной, низкой цене, платя как можно более высокую заплату» - Генри Форд.

Назовите три главных качества успешного руководителя?: Стратегическое мышление и руководство, профессионализм, честность.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия?: Высокая компетентность, организаторские способности, высокие моральные качества, эмоционально-волевые черты характера, интеллектуальные способности.

Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли?: Качественное, безопасное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств в согласованный с заказчиком бюджет при реализации контрактов.

Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Стив Джобс.

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: Профессионализм, честность, открытость.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в получении удовлетворения от того, что ты ежедневно делаешь и, оглядываясь на пройденный путь, видишь от твоей деятельности результат.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я… сделаю невозможное возможным.»

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Гуманность.

Есть ли у Вас любимая книга?: Теодор Драйзер «Финансист», «Титан», «Стоик».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Генри Форд.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Колосс Родосский. Символизировало бы воссоединение восточной части Украины с центральной частью страны.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Атлантида.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Национальный дендрологический парк «Софиевка».

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых для меня горные лыжи.

Александр Киктенко

Александр Киктенко

Президент Группы Компаний «Сталекс»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Это был очень активный год, было много работы. Мы провели пере-формат топ-менеджмента внутри компании, в составе и во внутренних взаимодействиях, укрепили тем самым позиции лидерства нашей компании, а также подготовились к новым высотам. Несмотря на все сложности работы на нашем рынке сохранить и увеличить возможности коллектива. В апреле 2018 года я с командой Украинской Бизнес Ассоциации представлял нашу страну на международной арене в ОАЭ, как амбассадор Украинского бизнеса. Приобрел круг единомышленников и интересных людей, лидеров Украинского бизнеса, которые друг друга вдохновляют и заряжают. Важнейшим событием 2018 года стала победа нашей компании в самой престижной и самой масштабной строительной премии Украины – IBUILD. Экспертное жюри по достоинству оценило наш вклад в развитие отрасли, присудив нам премию в номинации – Лидер металлопрофилирования. Также немаловажным событие этого года стало то, что, не смотря на огромный объем работы, мы не забывали поддерживать спорт. Были проведены матчи в строительной лиге, проведен кубок строителей, а также мы оказали поддержку футболу и здоровому духу даже в нашей Армии.

Ваша «Формула успеха»: Быть всегда настойчивым, всегда совершенствоваться.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве я очень любил ездить на длинные расстояния, а именно к своим бабушкам и дедушкам на каникулы. Поэтому в детстве я мечтал стать водителем дальнобойщиком или водителем автобуса дальних рейсов. До сих пор очень люблю путешествовать за рулем. А позже я хотел стать летчиком-истребителем, до сих пор при виде военных самолетов у меня перехватывает дух.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Моя мечта - это создать команду мечты, со всеми не обходимыми параметрами и качествами, к которым мы сейчас идем. А также построить передовое производство со всеми современными инновациями, которое сможет стать примером для всей страны.

Быть сегодня успешным – это… в первую очередь нужно быть удовлетворенным результатами, понимать, что твои партнеры и клиенты довольны, а также делать все, казалось бы, невозможное чтобы твои достижения вызывали восхищение и желание брать пример

Ваш любимый афоризм?: Первое что приходит в голову, это цитата, сказанная Генри Фордом: «Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит». Такой плакат висит у нас на производстве.

Назовите три главных качества успешного руководителя?: Человечность, мудрость и личная эффективность.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли?: Максимальная вовлеченность самого руководителя, любовь к своему делу, а также самоотверженность и полная самоотдача. Собственник должен сам четко понимать цели задачи и миссию своей компании, уметь рассчитать необходимые ресурсы для достижения этих целей. Должен постоянно развивать лидерские качества, постоянно учиться и быть примером для своего коллектива. Постоянно общаться со своим коллективом, руководителями и рядовыми сотрудниками, а также с партнерами и клиентами, чтоб видеть и понимать полную картину в своем бизнесе.

Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Илон Маск, Стив Джобс, Генри Форд, так как они образцы самоотдачи, построения системности и постоянном развитии.

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: Честность, инициативность, личные качества, у каждого они свои, а вместе мы полноценная команда с полным набором нужных качеств, а также самоотверженность, взаимопонимание и взаимоуважение, ну и конечно желание развиваться.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Конечно счастье не в деньгах, а в их количестве J Правда в каждой шутке есть доля правды, так как деньги позволяют достигать целей, решать задачи и дают определенную свободу в наших решениях. А вообще счастье - это когда ты достигаешь какого-либо успеха, когда вокруг тебя успешные коллеги и партнеры, довольные клиенты и при этом ты можешь уделять достаточно времени своим родным и близким.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... попрошу у вас еще рычаг для того, чтобы приложить свою лепту в развитие мира с целью прогресса, как технологического, интеллектуального, так и духовного».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Если честно я вообще никогда не завидую. Я всегда удивлялся определению этого чувства, для меня это больше осознание к чему стремится. Чувство зависти возможно у меня если и есть, то я ощущаю его как что-то недостижимое, которое возможно надо достичь, но только если я понимаю что это правильный ориентир.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Скрупулёзность в мелочах и желание браться за все и делать все самому. Я над этим постоянно работаю, сортируя все поступающие задачи по приоритетности и последовательности, распределяя их на свой коллектив, но еще есть над чем работать.

Есть ли у Вас любимая книга?: Назвать одну тяжело: «7 Навыков высокоэффективных людей» (Стивен Кови), Homosapiens (Ной Харари), «Думай и богатей» (Наполеон Хилл), «Переход к голубому океану» (Чан Ким), «Новая земля» (Экхарт Толле). Времени читать художественную литературу, к сожалению, нет, поэтому такой вот специфический набор.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Интересный вопрос, очень много великих и интересных личностей было за историю развития цивилизации. Мне, почему то кажется, что это мог бы быть Александр Македонский, возможно потому, что в наш век стремительного развития и конкуренции постоянно ведётся борьба, сражения с трудностями и соперниками. Наверное, это во мне говорит боевой дух, жажда побед и свершений, конечно вместе со своим коллективом.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Я бы перенес в Украину министерство счастья. Насколько мне известно, оно есть в Дубаи. Это, конечно, незарегистрированное чудо света, но мне кажется, это действительно чудо, целый государственный орган, где министр счастья вместе со своей командой ежедневно думают, как сделать жителей своей страны счастливее, ну разве это не чудо?

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Возможно, я назвал бы ее «Путеводная звезда», каждый видит в звёздах свои ориентиры и мне бы тоже хотелось, чтоб название было особенное, давало какой-то ориентир и надежду.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В первую очередь я повел бы его в Печерские Лавры, это место где я жил с самого своего рождения, мои родители в то время снимали там комнату. Это место с колоссальной энергетикой и особым магнетизмом. Ещё я бы показал ему виды нашего чудесного города с воды, прокатил бы его на катере по Днепру.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Я думаю, что все главные достижения ещё впереди, потому что у меня много ориентиров и целей, которые я хочу достичь. Из уже достигнутого это то, что у меня есть большая и дружная семья, прекрасный коллектив единомышленников, как внутри компании, так и в бизнес сообществе.

Мы всегда совершаем, какие-то ошибки в жизни, самое главное не совершать их дважды. Размышляя над самой большой, если честно я старался не допускать больших ошибок в жизни. Но может быть это то, что перед тем как окунуться с головой в сложный бизнес я не изучил какие-нибудь более легкие пути или более маржинальные и привлекательные направления. Хотя я не могу сказать, что я сильно об этом жалею

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Прогулки с семьёй, общение с друзьями, спорт и саморазвитие.