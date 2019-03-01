WizzAir планирует добавить 8 рейсов со Львова в ближнее зарубежье в летний период

Авиакомпания Wizz Air намерена увеличить до 31 в неделю количество рейсов из международного аэропорта "Львов". Об этом сообщил представитель аэропорта.

"Авиакомпания Wizz Air в новом сезонном сезоне, который начинается 31 марта, существенно увеличивает частотность рейсов в 5 направлениях. С 31 марта будет увеличено количестве рейсов в Братиславу - с 2 до 3, Гданськ - с 2 до 4, Берлин - с 2 до 4 и во Вроцлав - с 3 до 5", - сказано в сообщении.

Кроме того, добавится еще один рейс в Дортмунд - 24 апреля и 1 мая, а с 19 июня - на постоянной основе.

Напомним, авиакомпания Wizz Air увеличила пассажиропоток в/из Украины в 2 раза до более чем 1,5 млн пассажиров по сравнению с 2017 годом.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.