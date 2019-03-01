Самое ожидаемое событие года: в Запорожской области построят крупнейший в Украине речной терминал "Нибулона"

Запланированный на июнь 2019 ввод в эксплуатацию крупнейшего в Украине перегрузочного речного терминала компании «НИБУЛОН» в Терновке Вольнянского района является одним из самых ожидаемых инвестиционных проектов Запорожской области. Об этом в ходе заседания Совета регионального развития при участии Президента Украины Петра Порошенко, где были представлены ключевые инвестпроекты региона, заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Компания «НИБУЛОН» начала строительство терминала в октябре 2018 года. Торжественный старт строительству объекта был дан генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН» Алексеем Вадатурским и Константином Брылем в рамках III Международного форума интеграции и Кооперации «InCoForum 2018» во время прямого включения с места закладки - забивания символической первой сваи нового мощного перегрузочного терминала. Объект в с. Терновка Вольнянского района станет третьим предприятием «НИБУЛОНа» в Запорожье. Сумма инвестиций в строительство в Терновке составляет $23 млн.

Открывая заседание Совета регионального развития в Запорожье в среду, Президент Петр Порошенко подчеркнул, что сотрудничество «НИБУЛОНа» с местной властью является примером того, как необходимо выстраивать отношения с инвесторами, в том числе иностранными. «Это признак кардинальных изменений восприятия инвестора. Его воспринимают не как дойную корову, которую надо меньше кормить и больше доить, а воспринимают как лакмусовую бумажку, по которой понятно, все ли хорошо у нас с инвестиционным климатом», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что благодаря «НИБУЛОНу» и его проектам, не только будут создаваться дополнительные рабочие места на терминалах компании, но и будет расти в целом конкурентоспособность аграрной продукции региона. В частности, дополнительные места и поступления в бюджеты получат объединенные территориальные громады в сельской местности. Глава государства также подчеркнул важность ряда реализованных проектов в рамках социального партнерства, которая измеряется десятками миллионов гривен только в Запорожской области.

«Завершение строительства крупнейшего в Украине речного перегрузочный терминал «НИБУЛОНа» - среди самых ожидаемых событий 2019 году в нашей области. Это улучшит логистику региона, разгрузит наши дороги и оживит экономику. Местный бюджет ежегодно будет пополняться за счет уплаченных налогов более чем 5 миллионов гривен», - добавил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

В свою очередь, гендиректор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский подчеркнул, что Запорожская область является образцом инвестиционной привлекательности в части отношения депутатов к проектам, которые способствуют процветанию региона. «Мы за год от идеи до производства реализовали этот инвестиционный проект, я им очень благодарен за такую поддержку. И сегодня Запорожская область единственная в Украине, где будет 3 сверхсовременных перегрузочных терминала на Днепре. А это значит огромные сокращения, около 4 млрд гривен расходов на автомобильные дороги. Мы добились того, чтобы каждый аграрий в Запорожской области смог быть участником внешнеэкономической деятельности Украины», - отметил А. Вадатурский.

В ходе форума гендиректор «НИБУЛОНа» провел для собравшихся виртуальную экскурсию по строительной площадке – благодаря прямому включению участники заседания во главе с Президентом убедились в быстрых темпах строительства, которое ведется несмотря на погодные условия и холодное время года. Сейчас на строительной площадке возводят стены административного корпуса, столовой, трансформаторной станции, а также завозят почву и песок для выравнивания и планирования всей территории, продолжается строительство причалов и фундаментов под автомобилеразгрузчики, рабочей башни и подземной переходной галереи.

Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области

По словам Вадатурского, на строительстве будет работать 1500 строителей из 70 подрядных организаций практически со всей Украины, заказами будут загружены 5-6 заводов железобетонных конструкций Днепропетровской и Запорожской областей, ведь длина свай, которые будут забиты, составляет около 105 км. С объекта будет вывезено около миллиона тонн кубометров грунта.

Гендиректор «НИБУЛОНа» подчеркнул, что благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта по возрождению речных перевозок по Днепру и Южному Бугу, а также благодаря строительству сети речных перегрузочных терминалов, в которые совокупно инвестировано более $2 млрд, компания фактически самостоятельно смогла переформатировать карту аграрной логистики. Ведь там, где работают терминалы «НИБУЛОНа», грузовики с урожаем преодолевают гораздо меньшие расстояния, снижая нагрузку на дороги и мосты.

Он также напомнил о ключевых достижениях компании за последние 4 года, в частности, о том, что «НИБУЛОН» за это время построил 35 судов собственного флота, которые ходят под украинским флагом и изготовлены из украинского металла. «Я горжусь тем, что у нас на каждое рабочее место в судоходной компании есть 4 претендента, а всего в очереди 1600 человек. От нас люди не уезжают заграницу, наоборот – люди хотят к нам устроиться. На судостроительном заводе у нас в очереди 9000 человек и мы каждый год создаем 400-500 рабочих мест. Также мы провели дноуглубление 134 км Южного Буга. Это наш конкретный вклад в развитие инфраструктуры Украины», - отметил А. Вадатурский.

Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области

«В наших планах перевезти по Днепру 4 млн тонн грузов, а это - экономия для ремонта автодорог в размере 4 млрд грн. И мы продолжаем строить флот. У нас речным транспортом будет перемещаться 60% грузов по Украине. Мы на своем конкретном примере показали, что перевозки сельхозпродукции переводим на речной транспорт, и таким образом мы разгружаем автомобильные дороги», - подчеркивает Алексей Вадатурский.

Напомним, что первое подразделение на территории Запорожской области - филиал «Каменка-Днепровская» - «НИБУЛОН» построил еще в 2010 году. В июне 2017 года в присутствии Премьер-министра Украины В. Гройсмана, представителей международных финансовых учреждений и послов разных стран компания торжественно ввела в эксплуатацию перегрузочный терминал филиала «Хортица» в с. Беленькое Запорожского района.