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Авиаперелеты первых лиц в 2019 обойдутся бюджету в 90 млн гривен

Больше двух третьих составит стоимость авиаперелетов главы государства.

Авиаперелеты первых лиц в 2019 обойдутся бюджету в 90 млн гривен
Фото: avia.biz.ua

Расходы на авиационные перелеты официальных делегаций во главе с президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады в текущем году составят 89,5 млн гривен.

Соответствующие договоры подписаны между Государственным авиационным предприятием "Украина" и Государственным управлением делами 1 марта.

Стоимость авиаперелетов главы государства составит 65 млн гривен: за границу - 57,4 млн, а в пределах Украины - 7,7 млн гривен.

В свою очередь авиаперевозки премьера и спикера парламента обойдутся в 24,5 млн гривен: 19,5 млн гривен за загранвизиты и 5 млн - за региональные.

В 2017 году на авиаперелеты делегаций во главе с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Рады Андреем Парубием было выделено 65,4 млн гривен, а в 2018 - 88,3 млн гривен.

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Источник: "Українські новини"
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