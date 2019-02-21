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Еврейская община Украины предложила Израилю пути решения "депортационного конфликта"

Израильские службы не пускали даже министра образования Украины.

Еврейская община Украины предложила Израилю пути решения "депортационного конфликта"
Фото: из facebook Моше Асмана

Глава еврейская общины Украины Моше Асман обратился с письмом к властям Израиля с предложением принять конкретные меры для окончания "депортационного конфликта".

Об этом Моше Асман написал на своей странице в Фейсбук.

«Последние несколько дней пытаюсь сделать максимум для окончания "депортационного конфликта". Вчера отправил письмо Министру иностранных дел Израиля, а также Министру внутренних дел и Министру туризма с просьбой предложением как можно скорее завершить продолжающийся конфликт, связанный с депортацией украинских туристов из Израиля, а израильских туристов - из Украины», - написал Моше Асман.

Он сообщил, что также предложил помощь общины в решении данного конфликта и для предотвращения подобных конфликтов в будущем.

В частности, в письме, написанном на иврите, он предлагает МИД Израиля создать совместную межгосударственную группу с участием обоих МИДов и МВД.

Также рекомендует МИДу Израиля назначить спецпредставителя внутри еврейской общины Киева, который бы занимался решением проблемы еврейских паломников, которые прибывают в Украину и сталкиваются с проблемами на границе из-за незнания языка и т.п.

«Украина доказала, что является надежным другом Израиля и в наших интересах решить пограничную проблему, чтобы сохранить эти отношения и дальше», - говорится в письме.

Кроме того, для подтверждение существование проблемы раввин приложил описание инцидента в аэропорту «Бен Гурион». Так, по его информации, израильские службы в аэропорту Тель-Авива недавно задержали даже министра образования Украины Лилию Гриневич, которую не хотели впускать в Израиль, устроив допрос, не собирается ли она заниматься нелегальной трудовой деятельностью. Въехать в страну она смогла только после звонков из канцелярии МВД с требованием немедленно пропустить украинского министра.

Как сообщалось, за 1,5 месяца 2019 года Украина не впустила в страну 96 израильтян, а Израиль - 503 украинцев.

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