С начала 2019 года Украина не впустила в страну 96 израильтян, а Израиль - 503 украинцев

В аэропорту «Бен Гурион» в Тель-Авиве израильские сотрудники вели себя грубо, а в отдельных случаях и жестоко.

За 1,5 месяца 2019 года Украина не впустила в страну 96 израильтян, а Израиль - 503 украинцев.

Как стало известно LB.ua, с 1 января 2019 года по сегодняшний день в аэропорту «Борисполь» отказано во въезде в Украину 96 гражданам Израиля: в январе – 28, а в феврале – 68 случаев.

Причиной недопуска стало не подтверждение израильтянами цели запланированного визита в Украину (91 случай), и отсутствие финансового обеспечения для пребывания в стране (5 случаев).

В то же время Израиль за этот же период отказал во въезде 503 гражданам Украины. В большинстве случаев, как объясняли украинцы по возвращении, решения об отказе на въезд принималось израильскими службами без проведения собеседований, обоснования и разъяснения причин. А во время их нахождения в аэропорту «Бен Гурион» в Тель-Авиве израильские сотрудники вели себя грубо, а в отдельных случаях и жестоко.

Как сообщалось, 15 февраля в ответ на недопуск 35 израильтян, которые не могли объяснить цель своего визита в Украину, власти Израиля заблокировали весь самолет в знак протеста с 140 украинцами на борту в аэропорту "Бен Гурион". После вмешательства народного депутата Георгия Логвинского израильтян впустили в Украину, а 140 украинцев после семи часов удержания отпустили, 133 въехало в Израиль, семерым во въезде отказали.

Всего в 2018 году Израиль не впустил 7730 украинца.

Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций в марте.