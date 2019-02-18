Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций

В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинца, а за пару месяцев 2019 года – уже 480.

МИД Украины иницировало проведение украинско-израильских консульских консультаций из-за ситуации на границе с Израилем, где выросло количество отказов на въезд украинцам.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

«К сожалению, ситуация не улучшилась по сравнению с прошлым годом. Посольство инициировало проведение Консульских консультаций по этому вопросу и они должны быть проведены в ближайшее время», - сказал Надоленко.

Он заверил, что посольство продолжает пристально мониторить ситуацию непропуска украинских граждан в/из Израиля.

По информации посольства, ежедневно израильские пограничники не впускают и возвращают в Украину около 20 украинцев. Всего же за прошлый 2018 год в Израиль не пустили около 7.730 украинцев (4,88% от общего количества въездов).

А за пару месяцев 2019 года – израильтяне не впустили уже 480 человек.

В 2018 году в Украину въехало около 318 тыс израильтян (рост + 20%), а украинцев в Израиль - около 158 тыс (падение -7%).

Кроме того, никаких указаний по взаимному непропуску израильских туристов в аэропортах Украины, по его словам, не было. «Увеличение таких задержаний действительно связано с более пристальной работой нашей пограничной службы», - сообщил Надоленко.

Как сообщалось, между Украиной и Израилем возник скандал из-за недопуска группы израильтян в Украину. В Госпогранслужбе рост отказов во въезде в Украину израильтянам объяснили увеличением количества недобросовестных туристов из Израиля.