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Венесуэла выслала делегацию Европарламента, обвинив депутатов в заговоре

Это первая делегация, которую пригласил временный президент Гуйадо.

Венесуэла выслала делегацию Европарламента, обвинив депутатов в заговоре
Фото: EPA/UPG

Делегация депутатов Европарламента заявила, что их выдворяют из Венесуэлы. Соответствующее заявление опубликовал в Твиттере представитель Европарламента Гонсалес Понс.

"Плохие манеры и единственное объяснение - Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал Понс.

По словам дипломата, такое решение принял президент страны Николас Мадуро. У делегации, состоящей из 5 депутатов, забрали паспорта. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что европарламентарии планировали заговор в стране.

"По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По данным издания El Nacional, делегация депутатов Европарламента уже вылетела обратно в Испанию. Отмечается, что это первая международная делегация, приглашенная и.о. президента Хуаном Гуайдо.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства.

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