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Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций

Нефтяная компания Венесуэлы была клиентом Газпромбанка нескольких лет.

Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций
Фото: investgazeta.net

Российский Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA из-за угрозы попасть под санкции США.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Газпромбанке.

PDVSA направляла выручку от продажи нефти на свои счета в Газпромбанке, пытаясь обойти новые санкции США. Теперь эта лазейка закрыта. "Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними не могут проводиться", - заявил собеседник агентства.

Нефтяная компания Венесуэлы была клиентом Газпромбанка на протяжении нескольких лет. В 2013 году PDVSA подписала соглашение с банком на финансирование в размере 1 млрд долларов для добывающего предприятия Petrozamora. По словам источника Reuters, счета Petrozamora тоже были заморожены.

28 января США ввели санкции, которые направлены на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны. США считают его нелегитимным правителем и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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