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В первую неделю новой валютной политики украинцы купили 19 млн долларов онлайн

Закон о валюте и валютных операциях вступил в силу 7 февраля.

В первую неделю новой валютной политики украинцы купили 19 млн долларов онлайн
Фото: пресс-служба НБУ

В первую неделю после вступления в силу закона о валюте украинцы приобрели около 19 млн долларов через интернет-банкинг. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Более 30 послаблений, которые вступили в действие 7 февраля вместе с Законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине. Как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности по-настоящему востребованы", - сказано в сообщении НБУ.

Кроме покупки валюты онлайн, украинцы также инвестировали деньги за границу. В частности, вложили около 1,7 миллиона евро инвестиций в пределах установленных электронных лимитов.

Напомним, что 7 февраля вступил в силу закон Украины о валюте и валютных операциях, отменивший больше 20 валютных ограничений.

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