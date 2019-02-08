Нацбанк анонсировал повышение цен на газ для населения в апреле-июле

Очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Об этом сообщает ежеквартальный "Инфляционный отчет" Национального банка Украины за январь 2019 года.

"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019)", - указали в НБУ.

Цена на газ для населения может увеличиться до 10 гривен за кубометр.

По прогнозу Нацбанка, в общем административно регулируемые цены в 2019 году вырастут на 13,6%. Просмотр их темпов роста по сравнению с предыдущим прогнозом (11,7%) преимущественно связан с переносом повышения цен на централизованное отопление и горячую воду на январь 2019 (с декабря 2018) и несколько большим повышением акцизов на табачную продукцию.

В среднесрочной перспективе рост административных цен будет замедляться до 10% в 2021 году.

Напомним, как прогнозирует НБУ, в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до 6,3% на конец 2019 и верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.