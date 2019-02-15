"Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018

Украинские поезда, курсирующие в Россию, принесли общую прибыль в 237 миллионов гривен.

"Укрзализныця" назвала поезда, которые в 2018 году пользовались наибольшим спросом. В зарубежном направлении самым популярным, как и годом ранее, оказался поезд №5/6 сообщением Киев-Москва. Самым прибыльным поездом внутреннего сообщения стал №91/92 сообщением Киев-Львов.

Согласно сообщению, украинские поезда, курсирующие в Россию, принесли общую прибыль в 237 миллионов гривен. Доход самых популярных поездов на внутреннем направлении составил 180,4 млн гривен.

Список самых прибыльных поездов с международным сообщением:

п. №5/6 "Киев-Москва" – наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн п. №23/24 "Одесса-Москва" – наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн п. №73/74 "Ковель-Москва" – наполненность 80%, прибыль – 30 млн грн п. №61/62 "Николаев-Москва" – наполненность 80%, прибыль – 16,7 млн грн п. №53/54 "Киев-Санкт-Петербург" – наполненность 61%, прибыль – 14,4 млн грн

Список самых прибыльных поездов внутреннего сообщения:

п. №91/92 "Киев-Львов" - наполненность 86%, прибыль составила 60,5 млн грн; п. №105/106 "Киев-Одесса" - наполненность 94%, прибыль составила 54,4 млн грн; п. №63/64 "Киев-Харьков" - наполненность 92%, прибыль составила 29,5 млн грн; п. №11/12 "Киев-Новоалексеевка" - наполненность 92%, прибыль составила 25,3 млн грн; п. №79/80 "Киев-Днипро" - наполненность 99%, прибыль составила 10,7 млн грн.

При этом самым убыточным поездом внутреннего сообщения также стал поезд, курсирующий из Киева во Львов №141/142. Его наполненность составила 90%, а убыток от него - 118,1 млн грн. Отметим, что Львов остается одним из самых популярных туристических направлений Украины.

Тем временем поезд "Минск-Запорожье" оказался самым убыточным на международном направлении в 2018 году.

Напомним, в 2017 самым прибыльным украинским поездом был №5/6 Киев - Москва, а самым убыточным - №70/69 Мариуполь - Львов.