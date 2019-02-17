США отправили в Венесуэлу гуманитарную помощь

Соединенные Штаты доставили в Колумбию гуманитарную помощь, которую планируют перевезти в Венесуэлу. Об этом пишет Euronews.

Самопровозглашенный президентом Хуан Гуайдо сообщил, что бригады волонтеров встретят направленную в Венесуэлу гуманитарную помощь 23 февраля и доставят ее на территорию страны через границу из Колумбии.

"Это очередное послание Вооруженным силам Венесуэлы! У вас есть семь дней для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Неделя для того, чтобы поступить правильно, а не просто оставаться на стороне конституции. Мы даем разрешение на въезд гуманитарной помощи”, - обратился к военным Гуайдо в субботу во время выступления в Каракасе.

Накануне стало известно, что как минимум три самолета из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута.

По словам Гуайдо, власти попытаются помешать ее доставке, но, как он заверил, оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

По информации организации USAID, в Венесуэле катастрофическая гуманитарная ситуация, голодают дети, а больницы испытывают дефицит лекарств, передает BBC.

Издание отмечает, что за время первой каденции Мадуро ВВП Венесуэлы упал на 45%, инфляция достигла двух миллиардов процентов, а минимальная зарплата не превышает десяти долларов США.

Из-за падения цен на нефть и неэффективного управления в стране огромный дефицит продуктов и медикаментов, большинство венесуэльцев перешли на бартер – обмен товарами. Около 90% населения страдает от недоедания, а более трех миллионов человек бежали из страны.