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Обвиняемого в сексуальных домогательствах бывшего архиепископа Вашингтона лишили сана

Маккэррика отстранили от службы в июне.

Обвиняемого в сексуальных домогательствах бывшего архиепископа Вашингтона лишили сана
Теодор Маккэррик
Фото: Gloria.TV

Папа Римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтонского Теодора Маккэррика в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним семинаристам, сообщает The New York Times.

Маккэррика обвиняют в сексуальном домогательстве к трем несовершеннолетним и нескольким старшим семинаристам и священнослужителям более 50 лет назад. Американская церковь посчитала эти обвинения заслуживающими доверия. Однако срок давности по такому преступлению давно прошел, поэтому никаких обвинений предъявлено не будет, пишет ВВС.

Сам Маккэррик утверждает, что не помнит обстоятельств дела. Его отстранили от службы в июне.

88-летний Маккэрик, который сейчас живет в монастыре в Канзасе, был архиепископом Вашингтона с 2001 по 2006 год. Он стал первым с 1927 года кардиналом, который ушел в отставку.  Также Маккэррк стал самым возрастным католическим священнослужителем, лишенным духовного сана.

«Би-би-си» называет его одним из самых влиятельных католических священников, которого отстранили от службы.

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