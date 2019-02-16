Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался, что накануне выборов в Украине активизировалась антироссийская кампания.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к антироссийской кампании киевских властей, которая активизировалась в контексте предстоящих в марте президентских выборов", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что действия украинской стороны, включая решение не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат "общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ".

Отмечается, что стороны акцентировали настрой на совместную работу, в том числе в рамках "нормандского формата". При этом в Кремле российскую оккупацию Донбасса назвали "внутриукраинским конфликтом".

В то же время в пресс-службе французского президента деталей обсуждения украинского вопроса не раскрыли. Основной темой разговора была Сирия.

Напомним, Украинский МИД уже несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ. 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Ранее ОБСЕ предлагала включить в список наблюдателей двух россиян (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии"). Однако, позже в организации заявили, что исключат россиян из списка долгосрочных наблюдателей.

При этом Россия заявила, что все равно направит своих наблюдателей на украинские выборы непосредственно в день голосования.