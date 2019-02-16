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Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters

Сирийская оппозиция надеется на его освобождение в ближайшее время.

Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Боевики ИГИЛ
Фото: kurdpress.com

В Сирии под контролем группировки "Исламское государство" остался только один населенный пункт, его освобождение состоится в ближайшее время. Об этом агентству Reuters заявили представители сирийских демократических сил - коалиции оппозиционных вооруженных формирований, которую поддерживают США, передает Радио Свобода.

Ранее Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил о полном освобождении сирийской территории от отрядов ИГИЛ. Эта информация, однако, не была подтверждена.

Утверждается, что за последние дни несколько сот бойцов "Исламского государства" сдались сирийским демократическим силам.

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Вчера президент США пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, в результате погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет поддержку президенту Сирии Башару Асаду, легитимность которого не признает ряд западных и арабских стран.

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