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Евросоюз должен лучше бороться с российской пропагандой, - Линкявичюс

В Европе не воспринимают информационное влияние России достаточно серьезно.

Евросоюз должен лучше бороться с российской пропагандой, - Линкявичюс
Фото: eastbook.eu

Евросоюз недостаточно серьезно воспринимает информационное влияние России и должен прилагать больше усилий для борьбы с пророссийской пропагандой. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, пишет "Немецкая волна".

По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России".

"Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах", - сказал министр.

Линкявичюс высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее досудебное расследование обнаружило факты шпионажа в пользу России.

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