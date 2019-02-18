​Саммит "Вышеградской четверки" в Иерусалиме отменен из-за демарша Польши

Израиль и Польша разругались из-за роли поляков в Холокосте.

Саммит "Вышеградской четверки" в Иерусалиме не состоится из-за отмены участия Польши.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чешское агентство CTK.

Премьер-министры трех стран "четверки" - Венгрии, Словакии и Чехии - приедут в Израиль и проведут встречи с лидером этой страны, но не в формате "Вышеградского саммита". Переговоры лидеров "четверки" могут состояться во второй половине 2019 года.

В воскресенье, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свое участие в саммите из-за публикации в израильских СМИ высказывания Беньямину Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в ходе Холокоста.

Изначально планировалось, что главу правительства заменит министр иностранных дел Яцек Чапутович. Но потом Польша полностью отказалась от участия в саммите из-за высказывания министра транспорта и разведки Израиля Исраэля Каца, назначенного 17 февраля исполняющим обязанности министра иностранных дел.

"Поляки сотрудничали с нацистами. Как сказал [бывший премьер-министр Израиля] Ицхак Шамир - они впитывали антисемитизм с молоком матери", - заявил Кац в интервью израильским СМИ.

Посол Польши в Израиле Марек Магеровский назвал высказывание министра Каца в отношении поляков "позорным" и "расистским".

It is really astonishing that the newly appointed foreign minister of Israel quotes such a shameful and racist remark. Utterly unacceptable. https://t.co/3mrs60Mulx — Marek Magierowski (@mmagierowski) February 17, 2019

"По-настоящему удивительно, что новоназначенный министр иностранных дел Израиля цитирует такое позорное и расистское высказывание. Абсолютно недопустимо", - написал польский дипломат в твиттере.

Международный саммит стран Центральной Европы ("Вышеградской группы") должен был состояться 18-19 февраля. Проведения "Вышеградского саммита" в Израиле планировалось впервые в истории. В Иерусалиме придавали этому событию особое значение.