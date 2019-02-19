Мадуро анонсировал поставку 300 тонн гуманитарной помощи из России

При этом помощь от США президент Венесуэлы счел "прикрытием для вооруженной интервенции".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна ожидает поставки 300 тонн гуманитарной помощи из России.

Об этом он сообщил в в телеобращении к народу в понедельник, передает Deutsche Welle.

По словам Мадуро, гуманитарные грузы, в том числе продовольствие и медикаменты, прибудут в Венесуэлу "легально" уже 20 февраля. Президент заявил, что правительство в Каракасе "с достоинством оплатило" эти поставки, уточнив, что гуманитарная помощь предоставлена Россией, Китаем, Турцией, другими странами, а также ООН.

Одновременно Мадуро снова резко раскритиковал запланированные поставки гуманитарной помощи из США по просьбе временного президента Венесуээлы Хуана Гуайдо, назвав их "шоу" и "одурачиванием".

Глава Венесуэлы заявил, что он категорически против допуска американской помощи в страну, опасаясь, что Вашингтон "использует эти поставки как прикрытие для вооруженной интервенции".

Напомним, накануне Венесуэла выслала делегацию Европарламента, обвинив депутатов в заговоре. Такое решение принял Мадуро. Это была первая международная делегация, приглашенная и.о. президента Гуайдо.

В Венесуэле, которая находится в глубоком кризисе, продолжается борьба за власть между Мадуро и Гуайдо. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы около 50 стран. В то же время Россия, Китай и другие государства по-прежнему считают легитимным Мадуро. Силовые структуры Венесуэлы тоже сплоченно его поддерживают.