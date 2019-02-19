Мадуро анонсировал поставку 300 тонн гуманитарной помощи из России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна ожидает поставки 300 тонн гуманитарной помощи из России.
Об этом он сообщил в в телеобращении к народу в понедельник, передает Deutsche Welle.
По словам Мадуро, гуманитарные грузы, в том числе продовольствие и медикаменты, прибудут в Венесуэлу "легально" уже 20 февраля. Президент заявил, что правительство в Каракасе "с достоинством оплатило" эти поставки, уточнив, что гуманитарная помощь предоставлена Россией, Китаем, Турцией, другими странами, а также ООН.
Одновременно Мадуро снова резко раскритиковал запланированные поставки гуманитарной помощи из США по просьбе временного президента Венесуээлы Хуана Гуайдо, назвав их "шоу" и "одурачиванием".
Глава Венесуэлы заявил, что он категорически против допуска американской помощи в страну, опасаясь, что Вашингтон "использует эти поставки как прикрытие для вооруженной интервенции".
Напомним, накануне Венесуэла выслала делегацию Европарламента, обвинив депутатов в заговоре. Такое решение принял Мадуро. Это была первая международная делегация, приглашенная и.о. президента Гуайдо.
В Венесуэле, которая находится в глубоком кризисе, продолжается борьба за власть между Мадуро и Гуайдо. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы около 50 стран. В то же время Россия, Китай и другие государства по-прежнему считают легитимным Мадуро. Силовые структуры Венесуэлы тоже сплоченно его поддерживают.