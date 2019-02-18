Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинскому фотографу Россия запретила въезд в Крым на 10 лет

Алина Смутко связывает запрет с ее профессиональной деятельностью.

Украинскому фотографу Россия запретила въезд в Крым на 10 лет
Алина Смутко (с камерой)
Фото: facebook.com/alina.smutko

Украинскому фотографу Алине Смутко запретили въезд в Российскую Федерацию и оккупированный Крым сроком на 10 лет.

Об этом сама Смутко сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я пополнила список лиц, которые «угрожают национальной безопасности Российской Федерации». Результат: мне запрещено въезжать на территорию РФ, и Крыма в частности, до 2028 года. Очень жаль", - написала она.

В комментарии Крым.Реалии Смутко заявила, что Россия запретила ей въезд в аннексированный Крым из-за ее профессиональной деятельности.

"Вероятнее всего, это из-за моей профессиональной деятельности. Очень тяжело что-то делать и оставаться в Крыму. Думаю, это плановая работа по вытеснению людей, которые ездят туда не только с частными целями. Считаю, что попала под этот «каток»", - пояснила Смутко.

Ранее в Российскую Федерацию и оккупированный Крым сроком на 10 лет запретили въезд украинской журналистке Алене Савчук.

Напомним, ранее Россия запретила въезд десяткам "русофобски настроенных гражданам Канады", а позже "враждебно настроенным" политикам из Литвы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также