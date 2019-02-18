Глава СБУ сообщил о ​планах российских спецслужб атаковать 20 храмов УПЦ

"Расценки" за эти атаки установлены в российских рублях.

Глава Служба безопасности Украины Василий Грицак заявил, что завербованные российскими спецслужбами граждане планируют атаковать 20 храмов Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).

Об этом он сообщил на брифинге.

"Планируется атаковать 20 объектов в Украине", - сказал Грицак.

По его словам, расценки за эти атаки установлены в российских рублях. Глава СБУ сообщил, что эта информация была получена благодаря контрразведывательной работе.

Грицак также сообщил, что "бюджет" осквернения Мариупольской синагоги составлял 29 тыс. российских рублей.

Напомним, ранее Грицак заявил, что нападения на храмы УПЦ МП в Украине готовятся с оккупированного Донбасса по согласованию с ФСБ России. В частности, попытку поджога храма в честь Апостола Ионна Богослова в Запорожье заказали из Донецка.