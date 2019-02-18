Глава Нацполиции отрицает возврат "лихих девяностых"

Глава Национальной полиции Сергей Князев на совещании рассказал об общей криминогенной ситуации в стране, отметив, что наблюдается четкая тенденция уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан. По его словам, именно эти преступления были и остаются "лакмусовой бумажкой" уровня преступности.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Как пример - умышленные убийства. «Эксперты» пугают общественность возвращением «лихих девяностых». Однако, с 1993 по 2003 годы ежегодно регистрировалось более 4 тыс. убийств. А последние три года количество этих преступлений является самым низким за годы независимости с минимальным показателем в прошлом году - 1,5 тыс. случаев. Аналогичная ситуация с тяжелыми телесными повреждениями. При этом возрастает эффективность работы по раскрытию таких преступлений", - заявил Князев.

Фото: npu.gov.ua

По его словам, полицейские усилили превентивные меры. Так, в 2018 году полиция вместе с другими правоохранительными органами провела 15 профилактических отработок. Это, по словам Князева, позволило снизить количество преступлений - так в прошлом году число разбойных нападений и грабежей сократилось на четверть, а краж - на 9%. Также, отметил Князев, правоохранители сосредоточили внимание на борьбе с группировками, которые занимаются угоном транспорта.

По словам Князева, 2018 год стал одним из самых активных в противодействии организованным формам преступности. Так, полиция пресекла деятельность 258 ОПГ, что в полтора раза больше, чем в 2017 году.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в 2017 году Украина попала в список стран с самой опасной организованной преступностью.