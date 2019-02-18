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Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки

Военные заявили, что еще четыре диверсанта были убиты.

Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки

Украинские военнослужащие на Донбассе 18 февраля захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Группа Сил специальных операций сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил", - заявили военные.

Во время боя четыре диверсанта были убиты, один попал в плен.

Напомним, что еще одного боевика взяли в плен 17 февраля.

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