Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки

Военные заявили, что еще четыре диверсанта были убиты.

Украинские военнослужащие на Донбассе 18 февраля захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Группа Сил специальных операций сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил", - заявили военные.

Во время боя четыре диверсанта были убиты, один попал в плен.

Напомним, что еще одного боевика взяли в плен 17 февраля.