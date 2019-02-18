В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
ГлавнаяОбществоВойна

Ситуация на Донбассе обострилась: 6 обстрелов из тяжелого вооружения с утра

Потерь среди украинских военных нет.

Ситуация на Донбассе обострилась: 6 обстрелов из тяжелого вооружения с утра
Фото: EPA/UPG

С начала суток ситуация на Донбассе обострилась. Террористы активно применяли 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм минометы и БМП, потерь среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

На луганском направлении с 04:10 утра противник осуществил обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Катериновки. Также украинские военнослужащие зафиксировали здесь разрывы нескольких вражеских мин 120- и 82-мм калибров.

Около 09:00 утра противник дважды осуществил минометный обстрел защитников Новотошковского, в общем выпустив 10 мин 120- и 82-мм калибров.

С направлении села Саханка оккупанты с 06:35 в течение почти трех часов осуществили 35 выстрелов из артиллерии калибром 122 мм по защитникам Лебединского. Обстрел вблизи Водяного длился в течение часа, начиная с 7:30 утра.

Позиции у Опытного боевики обстреляли из БМП и гранатометов.

Напомним, накануне в зоне ООС зафиксированы 10 обстрелов, один украинский военный получил легкое ранение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также