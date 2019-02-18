Ситуация на Донбассе обострилась: 6 обстрелов из тяжелого вооружения с утра

С начала суток ситуация на Донбассе обострилась. Террористы активно применяли 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм минометы и БМП, потерь среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

На луганском направлении с 04:10 утра противник осуществил обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Катериновки. Также украинские военнослужащие зафиксировали здесь разрывы нескольких вражеских мин 120- и 82-мм калибров.

Около 09:00 утра противник дважды осуществил минометный обстрел защитников Новотошковского, в общем выпустив 10 мин 120- и 82-мм калибров.

С направлении села Саханка оккупанты с 06:35 в течение почти трех часов осуществили 35 выстрелов из артиллерии калибром 122 мм по защитникам Лебединского. Обстрел вблизи Водяного длился в течение часа, начиная с 7:30 утра.

Позиции у Опытного боевики обстреляли из БМП и гранатометов.

Напомним, накануне в зоне ООС зафиксированы 10 обстрелов, один украинский военный получил легкое ранение.