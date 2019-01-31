"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы перейти на стандарты НАТО", - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

Об этом он заявил в ходе встречи с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по вопросам оборонной реформы при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, недавно принятый украинским парламентом закон "О национальной безопасности Украины" заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны Украинского государства.

"Для нашего государства стратегическая цель – стать полноправным членом НАТО, а в перспективе – ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил А.Турчинов.

В свою очередь, стратегические советники заметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете в реформировании, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - сказал советник по США Кит Дейтон.

Кабинет министров 30 января утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год и одобрил соответствующий проект указа президента для внесения на подпись главы государства.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).