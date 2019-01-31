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Денисова анонсировала передачу украинцев с ОРДЛО в начале февраля

"Мы готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать".

Денисова анонсировала передачу украинцев с ОРДЛО в начале февраля
Людмила Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

В первую неделю февраля состоится передача с временно оккупированных территорий Донбасса граждан Украины, осужденных до 2014 года.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

В частности, стороны обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей.

"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова в фейсбуке.

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