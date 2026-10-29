Хто такий Ілля Волошин, якою була роль Андрія Луніна в переїзді земляка до Мадрида і чим молодий українець вирізняється не лише серед однолітків, а й серед старших колег по позиції – в матеріалі LB.ua.

Як виявилося, Луніну варто не лише дивитися вперед, де беззаперечним першим номером команди поки є Куртуа, а й поглядати за спину. Там поки що в третьому за силою колективі «Реалу» грає ще один голкіпер з українським паспортом. З огляду на вік і добру пресу саме Волошин у перспективі може стати основним голкіпером мадридців. Щонайменше можемо припустити, що два українські голкіпери конкуруватимуть за місце в стартовому складі «Реалу» вже за декілька років.

Цей факт дещо затьмарив ще одну новину: у заявку команди потрапив ще один український голкіпер – 19-річний Ілля Волошин . Він приєднався до «Реалу» в 2024 році, зокрема завдяки Андрію Луніну, і стрімко підіймався віковими групами, тож не за горами й дебют в офіційному матчі.

25 жовтня український спортивний інформпростір був сповнений інформацією про Андрія Луніна, який відіграв повний матч проти «Барселони» в 10-му турі іспанської Ла Ліги (1:2 на користь мадридців). Він отримав місце в стартовому складі через хворобу бельгійця Тібо Куртуа й відіграв чудово, навіть отримав капітанську пов’язку наприкінці гри.

Починав у Самарі на Дніпропетровщині, поїхав з України через війну

Ілля Волошин народився 15 січня 2007 року в Самарі (до 2024 року – Новомосковськ, – Ред.) на Дніпропетровщині. Свій шлях у футболі починав у дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ) в Самарі, а в 12 років поїхав до Дніпра. Там він продовжив займатися футболом у Дніпропетровському фаховому коледжі спорту, жив у спортивному інтернаті. Усе через відстань – від Самара до Дніпра 25 кілометрів, які долати кожного дня проблематично для дитини.

Фото: instagram.com Юний Ілля Волошин під час матчу

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Потім почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тож юний воротар повернувся додому. Андрій Пісний, один із тренерів Іллі у Дніпрі, розповідав, що на момент повномасштабного вторгнення коледж мав контракт про співпрацю з криворізьким «Кривбасом». Завдяки зв’язкам із клубом коледжу вдалося відправити дітей подалі від війни – до Іспанії. За словами Андрія, він спілкувався про таку опцію з матір’ю Волошина, відігравши свою роль у переїзді хлопця за кордон.

«До 2021 Ілля вже провів повноцінний сезон у нас за U-14. Згодом і перше коло за U-15. Але потім почалася війна, Ілля повернувся до Самара. Ми на той момент уже підписали договір про співпрацю із ФК „Кривбас“. І за допомогою наших контактів та зв’язків, а також за сприяння „Кривбасу“, з’явилася можливість вивозити дітей до Іспанії.

У Самар був приліт тоді, і я переконав маму, що Іллюху краще відправити в Іспанію подалі від цього кошмару. Волошин і кілька хлопців поїхали до Іспанії. Там вони довго сиділи без футболу. А потім усе-таки людина, яка від нас курирувала, влаштувала Іллю в клуб третього дивізіону „Райо Махадаонда“», – розповів Пісний в інтерв’ю «Українському футболу».

Фото: instagram.com/illia33_v Волошин грає за «Райо Махадаонда»

Цікаво, що «Райо Махадаонда» – це останній клуб у кар’єрі Романа Зозулі, українського форварда й волонтера. Саме з «Махадаонди» Ілля перейшов у мадридський «Реал». Для цього трансферу знадобилося 25 хвилин.

Знайомство з Луніним, контракт із «Реалом» і дебют за основну команду

Улітку 2023 року «Райо Махадаонда» грав спаринг із мадридським «Реалом Б» («Реал Кастілья»). Тренер випустив Волошина з лави запасних за 25 хвилин до закінчення матчу. Як виявилося, цього часу вистачило, щоб вразити скаутів одразу двох мадридських команд – і «Реалу», і «Атлетіко».

За словами Пісного, скаути мадридців стояли біля поля одразу після закінчення матчу. Спочатку своє щастя випробували матрацники: вони повезли Волошина до себе, показали резиденцію – клубну базу. Потім Ілля поїхав до «Реалу», де на нього вже чекав Андрій Лунін. Співвітчизник провів юному Іллі екскурсію клубною базою. Після цього Ілля підписав контракт із «Реалом». За інформацією іспанського видання AS, мадридці виклали за українця 70 тисяч євро. Потенційно сума угоди може зрости аж до 1,2 мільйона євро, якщо воротар виконає умови бонусів, прописаних у контракті.

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Фото: https://www.instagram.com/illia33_v Ілля Волошин грає за «Реал»

Проблем із вивченням іспанської мови не виникло. Андрій Пісний переконує, що Волошин швидко опанував нову мову, навчався паралельно і в Іспанії, і в Україні.

«Ілля сказав: „На відмінно, я все знаю і спілкуюся без проблем“. Молодець. Його в Іспанії перевели до коледжу, що є другим за рівнем освіти в Європі. І Волошин також продовжує навчатись у Дніпрі дистанційно у нас в 11-му класі. Пише роботи. Усі вчителі, зрозуміло, йдуть назустріч. На педраді порушували питання, директор сказав, що таким людям треба допомагати. Отримає атестат після 11 класів», – розповідав один із тренерів воротаря в Україні.

У Мадриді він почав грати за різні вікові групи клубу, поступово пройшовши юнацькі команди Juvenil C, Juvenil B та Juvenil A. Остання – команда, яка виступає в Юнацькій лізі УЄФА. Цікаво, що Волошин встиг стати чемпіоном турніру в сезоні 2025/2026, провівши за «Реал» 5 матчів, у яких пропустив 8 голів і записав до активу один «сухар» (матч без пропущених голів, – Ред.). Зокрема, Ілля відбив пенальті в матчі 2-го туру проти «Кайрату» (4:1) і відстояв на нуль у поєдинку з «Челсі» (1:0) в 1/8 фіналу змагань.

Фото: instagram.com/illia33_v Волошин із кубком переможця Ліги УЄФА

Після цього футболіста помітили в основній команді мадридців. 16 серпня 2026 року головний тренер мадридців Жозе Моурінью включив голкіпера до заявки на гру проти «Шальке». Ілля вийшов на поле на 87-й хвилині, замінивши Андрія Луніна. Той матч «Реал» виграв із рахунком 3:0.

Як йому це вдалося?

Фізичний розвиток, помножений на незвичайну техніку

Зріст Волошина – 202 сантиметри. Він уже на 2 сантиметри вищий за Тібо Куртуа. Попри свою антропометрію Ілля має якісну техніку і добре грає ногами. «Попри його зріст, його вміння грати ногами – просто божевілля», – цитувало Diario AS представників мадридського «Реалу» у серпні 2024 року. Це відзначають і тренери, які працювали з ним у «Райо Махадаонда».

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«Коли ми побачили його – такого високого й такого молодого, – нас вразила його неймовірна впевненість у грі ногами під час тренувальних вправ. Він нічого не боявся», – говорили тренери українця.

Фото: instagram.com/illia33_v Волошин у складі «Реалу» (перший ліворуч)

Вони стверджують, що він міг виконати фінт на тренуванні, прокинути м’яч супернику поміж ніг або продемонструвати складний технічний прийом. Цікаво, що українець робив це не лише на розминці, а й під час повноцінних тренувань.

Окремо тренери також відзначили вміння Іллі керувати захистом – важливу навичку висококласного голкіпера. Інколи, переважно через сором’язливість, воротарям складно гримнути на партнерів по команді, але, схоже, це не про Волошина. Водночас в оточенні українця відзначають, що він доволі стриманий і спокійний у спілкуванні.

Пісний натомість відзначав, що Волошин спокійно реагує на помилки й аналізує свою гру. Один із перших тренерів Іллі також виділив уміння голкіпера парирувати удари низом, що для гравців з його зростом доволі проблематично, і блискучу фіксацію м’яча в руках.

Усе разом дозволило Волошину потрапити не абикуди, а в мадридський «Реал». Зараз він стабільно грає в «Реалі С» – третій команді клубу, яка виступає в четвертому дивізіоні Іспанії. Вище лише «Реал Кастілья» – третій дивізіон – і основна команда мадридців, за яку грають Андрій Лунін і Тібо Куртуа. Попереду ще довгий шлях, але той факт, що саме Ілля Волошин потрапив до заявки команди на Ель-Класико через хворобу Тібо Куртуа і дивився матч з лави запасних, свідчить, що в цього хлопця світле майбутнє.

Фото: instagram.com/illia33_v Волошин на тренуванні молодіжної збірної України з футболу

Завдання України зараз – якнайшвидше заграти його за національну збірну, адже Волошин уже кілька років живе й тренується в Іспанії. У 2025 році він уже зіграв 45 хвилин за збірну України U-20.

Ми вміємо-таки голкіперів виховувати. Анатолій Трубін і Андрій Лунін не дадуть збрехати.