Україна вимагає заборонити проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Росії

Українська сторона наполягає на новому прозорому відборі країни-господарки змагань 2030 року.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна готує офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету через рішення надати Росії право провести чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Українська сторона закликає переглянути рішення та провести новий прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат. Також міністр планує порушити це питання перед міжнародними партнерами, зокрема під час найближчих офіційних заходів за участю міністрів спорту країн Ради Європи та Євросоюзу.

Реклама

Мета України – об’єднати міжнародну позицію та закликати спортивну спільноту публічно виступити проти проведення чемпіонату в Росії.

Матвій Бідний наголосив, що проведення міжнародних змагань на території Росії, яка продовжує війну проти України, є неприпустимим. Він також звернув увагу на російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

"І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі", – заявив міністр.

За його словами, проведення чемпіонату може стати для Кремля інструментом пропаганди та політичної реабілітації Володимира Путіна.

"Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати", – наголосив Бідний.

Міністр запевнив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми та продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб домогтися скасування рішення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Росії.