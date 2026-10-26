Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСпорт

Україна вимагає заборонити проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Росії

Українська сторона наполягає на новому прозорому відборі країни-господарки змагань 2030 року.

Україна вимагає заборонити проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Росії
Фото: Матвій Бідний/Фейсбук

Україна готує офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету через рішення надати Росії право провести чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Українська сторона закликає переглянути рішення та провести новий прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат. Також міністр планує порушити це питання перед міжнародними партнерами, зокрема під час найближчих офіційних заходів за участю міністрів спорту країн Ради Європи та Євросоюзу.

Реклама

Мета України – об’єднати міжнародну позицію та закликати спортивну спільноту публічно виступити проти проведення чемпіонату в Росії.

Матвій Бідний наголосив, що проведення міжнародних змагань на території Росії, яка продовжує війну проти України, є неприпустимим. Він також звернув увагу на російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

"І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі", – заявив міністр.

За його словами, проведення чемпіонату може стати для Кремля інструментом пропаганди та політичної реабілітації Володимира Путіна.

"Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати", – наголосив Бідний.

Міністр запевнив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми та продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб домогтися скасування рішення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Росії.

  • Спочатку IWF скасувала нейтральний статус для важкоатлетів із Росії та Білорусі на юнацькому рівні, а в червні обмеження поширилися на всі вікові групи.
  • У жовтні на офіційному сайті IWF з'явилося повідомлення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року у Москві.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies