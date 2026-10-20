Під загрозою також може опинитися етап Кубка світу 2028 року, а також чемпіонати серед юніорів та молоді.

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) позбавив Каунас права на проведення етапу Кубка світу 2027 року, оскільки Литва відмовилася допустити до змагань спортсменів із Білорусі та Росії.

Як повідомляє видання delfi.lt.

Президент Федерації сучасного п'ятиборства Литви Юстінас Кіндеріс заявив, що ця новина не стала несподіванкою.

"Керівництво UIPM регулярно запитувало нас, що ми плануємо робити щодо росіян і білорусів. Ми завжди вели дуже відкритий діалог із міжнародною федерацією, проте цього разу нам довелося самим запитати про ситуацію, і про рішення виконавчого комітету нам повідомили листом. Це прикро, адже ми сподівалися на більшу повагу й розуміння наших багаторічних зусиль в організації чемпіонатів та здобутті медалей. Ми просто очікували елементарного людського ставлення, але не зустріли розуміння позиції нашої федерації", – сказав він.

Кіндеріс зазначив, що під загрозою також може опинитися етап Кубка світу 2028 року, а також чемпіонати серед юніорів та молоді, право на проведення яких Каунас уже здобув.