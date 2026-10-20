Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) позбавив Каунас права на проведення етапу Кубка світу 2027 року, оскільки Литва відмовилася допустити до змагань спортсменів із Білорусі та Росії.
Як повідомляє видання delfi.lt.
Президент Федерації сучасного п'ятиборства Литви Юстінас Кіндеріс заявив, що ця новина не стала несподіванкою.
"Керівництво UIPM регулярно запитувало нас, що ми плануємо робити щодо росіян і білорусів. Ми завжди вели дуже відкритий діалог із міжнародною федерацією, проте цього разу нам довелося самим запитати про ситуацію, і про рішення виконавчого комітету нам повідомили листом. Це прикро, адже ми сподівалися на більшу повагу й розуміння наших багаторічних зусиль в організації чемпіонатів та здобутті медалей. Ми просто очікували елементарного людського ставлення, але не зустріли розуміння позиції нашої федерації", – сказав він.
Кіндеріс зазначив, що під загрозою також може опинитися етап Кубка світу 2028 року, а також чемпіонати серед юніорів та молоді, право на проведення яких Каунас уже здобув.
- Як відомо, міжнародні спортивні федерації та Міжнародний олімпійський комітет запровадили обмеження щодо російських і білоруських спортсменів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, чому сприяв режим Лукашенка.
- 7 травня 2026 року Виконавча рада МОК скасувала раніше рекомендовані умови (оприлюднені 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року) стосовно Білорусі й Росії, а також пов’язані з ними захисні заходи. Після цього обмеження щодо білоруських та російських спортсменів були зняті федераціями з десятків видів спорту. Обмеження зберегли повністю або частково деякі найпопулярніші види – футбол, баскетбол, хокей, легка атлетика тощо.
- Литва засудила рішення міжнародних спортивних організацій щодо скасування обмежень для спортсменів із Білорусі та Росії.