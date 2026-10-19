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У Литві пропонують змінити закони через неможливість депортувати білоруську активістку

За останні два роки виявили п'ятьох громадян Білорусі, яким відмовили в притулку через загрозу держбезпеці, проте вислати їх із Литви неможливо.

У Литві пропонують змінити закони через неможливість депортувати білоруську активістку
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Катялінас має намір ініціювати правові рішення щодо іноземців, які загрожують національній безпеці, і яких не можна повернути в країну походження через міжнародні зобов'язання Литви. Серед таких осіб – білоруська активістка Ольга Карач, яка проживає у Вільнюсі, пише Delfi.

За інформацією литовського МВС, за останні два роки Департамент міграції виявив п'ятьох громадян Білорусі, яким відмовили в притулку через загрозу держбезпеці, проте вислати їх із Литви неможливо.

"Якщо компетентні органи встановлюють, що діяльність особи становить загрозу безпеці Литви, держава має мати ефективні правові інструменти для реагування. Ми маємо шукати рішення, що дозволяють захистити державу, запобігти ворожій діяльності і при цьому дотримуватися міжнародних зобов'язань Литви", – йдеться в повідомленні МЗС.

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За даними МВС, чинні правові акти Литви та Євросоюзу дозволяють відмовляти в притулку особам, які становлять загрозу національній безпеці, проте їх висилка обмежується принципом міжнародного права, що забороняє повернення особи в країну, де їй можуть загрожувати тортури, нелюдське ставлення чи приниження.

Серед таких осіб – білоруська активістка Ольга Карач. Департамент міграції, врахувавши інформацію Департаменту державної безпеки (ДДБ), відмовив їй у наданні притулку, але видав тимчасовий дозвіл на проживання в Литві з гуманітарних міркувань. За оцінкою ДДБ, Карач поширює в соціальних мережах інформацію, яка відповідає наративам російської пропаганди, а в 2015–2019 роках співпрацювала з російськими спецслужбами.

Як повідомило міністерство, керівник відомства звернеться до правоохоронних органів із проханням оцінити діяльність Карач та очолюваної нею громадської організації «Наш дім». За даними ДДБ, ця організація створює сприятливі умови для в’їзду до Литви й легалізації в країні осіб, які співпрацюють зі спецслужбами ворожих держав.

Також планують оцінити, яких правових заходів можна вжити щодо юридичних осіб, пов’язаних із людьми, які становлять загрозу національній безпеці. У міністерстві зазначають, що за наявності передбачених законом підстав суд може ухвалити рішення про ліквідацію юридичної особи.

Департаменту міграції доручать перевірити, чи мають іноземці, які перебувають у Литві та становлять загрозу національній безпеці, громадянство інших країн, дозволи на проживання в інших державах або інші законні можливості виїхати до безпечної третьої країни.

Міністерство юстиції, своєю чергою, попросять оцінити, чи достатньо наявних правових механізмів для обмеження діяльності таких осіб і пов’язаних із ними організацій. 

Після отримання висновків компетентних відомств Міністерство внутрішніх справ визначить конкретні заходи щодо осіб, які становлять загрозу національній безпеці, а також можливі системні зміни до законодавства.

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