В Австралії автомобіль збив депутатку Палати представників Австралії Хелен Хайнс. Поліція розслідує умисний напад

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В Австралії 19 жовтня автомобіль збив незалежну депутатку Палати представників Гелен Гайнс. Це сталося біля її регіонального офісу в Вангаратті, пише BBC.

Поліція Вікторії повідомила, що випадок вважають одиночним – загрози для громади немає. Потерпіла була госпіталізована з тяжкими пораненнями.

До розслідування залучили контртерористичну поліцію. Мотив нападника невідомий, але підозрюють, що збиття було умисним.

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Нападника заарештували. В його автомобілі поліція знайшла ніж.

«Як відомо, білий Toyota Land Cruiser збив 65-річну жінку біля офісу на вулиці Мерфі-стріт близько 15:35 за місцевим часом», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Коли водій, 43-річний чоловік із Тарравінджі, вийшов із Toyota, його затримав на місці перехожий. Його допитають у зв'язку з інцидентом.

«Це не був нещасний випадок. Схоже, що це були навмисні дії», – заявив прем'єр Ентоні Албаніз у програмі 7.30 телеканалу ABC.

Він назвав потерпілу «надзвичайно порядною людиною» та «улюбленою членкинею своєї громади».