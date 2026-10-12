Згідно з висновками прокуратури ОАЕ, другий пілот громадянин Оману, який наразі перебуває під вартою в Еміратах, надихався терактами “Аль-Каїди” 11 вересня 2001 року.

Ісламський лідер із Мельбурна різко відкинув звинувачення прокуратури Об'єднаних Арабських Еміратів щодо зв'язку його ісламського громадського центру з другим пілотом літака Flydubai. Раніше слідство ОАЕ заявило про причетність цього центру до пілота, якого підозрюють у нападі на командира екіпажу.

Про це повідомляє France24.

Згідно з висновками прокуратури ОАЕ, оприлюдненими державними ЗМІ минулого тижня, другий пілот – громадянин Оману, який наразі перебуває під вартою в Еміратах, – надихався терактами “Аль-Каїди” 11 вересня 2001 року та здійснив напад “з метою спричинити якомога більше людських жертв”.

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За словами прокурора, радикалізація пілота почалася під час навчання в австралійському університеті RMIT – “через читання екстремістської літератури та перегляд в інтернеті матеріалів, що звеличували терористичні організації й теракти, здійснені смертниками”.

Прокурор стверджує, що під час навчання пілот познайомився з організацією під назвою “My Centre”, якою керував виходець із Лівану на ім'я Абу Хамза.

Ні організації “My Centre”, ні Абу Хамзі не висунуто жодних звинувачень у скоєнні злочинів.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Абу Хамза, якого місцеві ЗМІ також називають Саміром Мохтаді, заяви прокурора ОАЕ не прокоментував прямо.

“У всі часи... праведники завжди зазнавали нападів, образ, звинувачень, убивств та ув’язнень — так уже влаштований світ. Іноді найкраще – нічого не казати. Вони й далі звинувачуватимуть вас... висуватимуть безпідставні звинувачення”, – сказав він.

Поліція та спецслужби Австралії заявили, що розслідують зв’язки цього чоловіка з країною.

Як повідомляє національна телерадіокомпанія RNZ, поліція Нової Зеландії минулого тижня заявила, що він певний час перебував у країні за шестимісячною студентською візою та пройшов там частину льотної підготовки.

Що сталося 30 вересня на борту літака Flydubai

Під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва 30 вересня підозрюваний, як стверджується, використав аварійну сокиру для нападу на капітана літака, громадянина Індії Сміта Маччхара. Той чинив опір і намагався покликати на допомогу.

Згідно з отриманими даними, інший пілот, призначений на зворотний рейс і також присутній на борту, “помітив, що двері кабіни пілотів неодноразово відчинялися й зачинялися в незвичний спосіб”.

Потрапивши всередину, він втрутився в ситуацію за допомогою члена екіпажу та кількох пасажирів. Разом вони врятували пораненого капітана й знешкодили підозрюваного”.

Після цього капітан зворотного рейсу та його другий пілот посадили літак в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.