Ізраїль заявив, що британське консульство у Єрусалимі припинило роботу і 20 дипломатів залишать країну

Велика Британія наполягає, що будівля не закриватиметься і функціонуватиме як місія країни.

Велика Британія заявляє, що досягла угоди з Ізраїлем щодо свого консульства у східному Єрусалимі, навіть попри те, що Ізраїль заявив, що будівля «перестала функціонувати» як консульство, і 20 дипломатів покинуть країну. Вивіску зовні будівлі було прибрано.

Про це пишуть АР та ВВС.

Раніше уряд Ізраїлю заявив, що закриє консульство у відповідь на рішення Великобританії заборонити торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі річки Йордан.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що консульство «сьогодні припинило функціонувати як консульство». За його словами, Великобританія продовжить роботу в будівлі у форматі «оперативної групи» з семи дипломатів, а «сфера їхньої діяльності буде дуже обмеженою». Він додав, що «Ізраїль більше не підставлятиме іншу щоку для дипломатичних атак проти нього». Саар додав, що внаслідок суперечки з країни поїдуть 20 британських дипломатів.

Міністр закордонних справ Сполученого королівства Ед Мілібенд заявив, що після переговорів з урядом Ізраїлю будівлю «не буде закрито, і вона буде називатися Місією Великобританії в Єрусалимі». Він повідомив, що ті, хто залишиться, продовжать надавати «життєво важливі послуги» та працювати з палестинцями, однак не уточнив, про які саме послуги йдеться.

Великобританія заявила, що відповідно до нинішньої домовленості не вживатиме дзеркальних заходів, таких як висилка ізраїльських дипломатів із Лондона.