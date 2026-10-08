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Ворожа діяльність Росії коштує Великій Британії до £2,5 млрд на рік

У новій доповіді під назвою «Податок Путіна» (The Putin Tax) підраховано витрати на порушення роботи, відновлення та інвестиції у підвищення стійкості, спричинені російською гібридною війною проти Великої Британії.

Ворожа діяльність Росії коштує Великій Британії до £2,5 млрд на рік
Урядова будівля в Лондоні, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Економічні наслідки ворожої діяльності Росії проти Великої Британії становлять щонайменше £2–2,5 млрд на рік.

Про це йдеться в доповіді заступника голови британської міжпартійної парламентської групи з питань переозброєння Грема Дауні, пише Financial Times

У доповіді «Податок Путіна» (The Putin Tax) підраховано витрати на порушення роботи, відновлення та інвестиції у підвищення стійкості, спричинені російською гібридною війною проти Великої Британії.

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Водночас реальна сума, ймовірно, значно вища за наведений прогноз. 

Зазначена сума в £2–2,5 млрд включає £400–500 млн середньорічних збитків, розрахованих на основі масштабних інцидентів, відповідальність за які була покладена на Росію з 2022 року, зокрема атак на Jaguar Land Rover, Royal Mail та постачальників Національної служби охорони здоров’я (NHS); £1,47 млрд збитків від кібератак, пов’язаних із Росією, на основі галузевого аналізу та даних про кіберзагрози, а також £250–500 млн збитків від пошкодження підводних комунікаційних кабелів та пов’язаної інфраструктури.

У доповіді також наголошується, що Велика Британія не має єдиної методики для оцінювання економічних наслідків ворожої діяльності держав, а багато масштабних інцидентів досі не мають оцінки вартості. 


Експерти з кібербезпеки заявили, що зростання економічних втрат відображає центральну роль кібератак у зусиллях Росії та інших держав завдавати шкоди, залишаючись нижче порогу відкритого збройного конфлікту.

У доповіді Дауні міститься заклик до британського уряду щорічно публікувати для парламенту звіт із прогнозованою вартістю всіх ворожих дій іноземних держав проти Великої Британії, «із точнішим визначенням конкретних держав, де це можливо».

Відсутність такого звіту про ворожу діяльність, який би об’єднував дані уряду, страхових компаній та бізнесу, є аномалією, зазначається в доповіді, адже державні органи публікують оцінки вартості шахрайства, економічних злочинів і повеней.

Також у доповіді міститься заклик до Національного центру кібербезпеки (NCSC) — підрозділу британської розвідувальної служби GCHQ – щорічно публікувати оцінки кібератак проти Великої Британії, пов’язаних з іноземними державами, а також до уряду – провести інформаційну кампанію для населення щодо загроз з боку ворожих держав, кіберстійкості та готовності країни.

Тим часом Міністерство оборони, згідно з рекомендаціями доповіді, має розробити та оприлюднити методику оцінювання фізичної ворожої діяльності, спрямованої проти людей, підприємств, інфраструктури та інтересів Великої Британії.

  • Російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС та НАТО. Йдеться про підготовку гібридних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України та спроможностей Альянсу.
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