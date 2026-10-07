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Держсекретар Рубіо заявив, що Іран втратив контроль над Ормузькою протокою

Через протоку зараз проходить майже стільки ж нафти, як до початку конфлікту.

Держсекретар Рубіо заявив, що Іран втратив контроль над Ормузькою протокою
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран більше не контролює Ормузьку протоку, а обсяги транспортування нафти через неї майже відновилися до довоєнного рівня. 

Про це він сказав під час візиту до Греції, повідомляє Euronews.

"Ормузька протока відкрита. Зараз через неї проходить майже стільки ж нафти, скільки до початку конфлікту. Тож вони повністю втратили контроль над протокою", – сказав Рубіо.

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Він також заявив, що будь-яке можливе пом'якшення санкцій проти Ірану має передбачати безумовну відмову Тегерана від ядерної зброї.

"Іран не може володіти ядерною зброєю. Усе просто: лише так, і крапка", – наголосив держсекретар США.

Рубіо не уточнив, які саме умови Вашингтон вважатиме прийнятними для укладення домовленостей з Іраном. Водночас він заявив, що "у них ніколи не буде ядерної програми".

У Афінах Рубіо очолює американську делегацію на шостому раунді Стратегічного діалогу між США та Грецією.

  • Перевезення сирої нафти Ормузькою протокою близьке до довоєнного рівня, але ситуацію з дизелем це не покращить. Частка перевезення нафтопродуктів зараз становить лише 11 % від загального обсягу. До війни вона складала 20 %. 
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