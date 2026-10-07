Армія США оголосила п'ять компаній-переможниць конкурсу xTechHumanoid, у межах якого оцінювали, як новітні комерційні технології гуманоїдних роботів можуть застосовуватися у майбутніх військових операціях. Про це повідомили у Міністерстві війни США.
Конкурс організувала Спільнота співпраці у сфері гуманоїдних технологій (Humanoid Community of Collaboration, HCoC) спільно з програмою Army FUZE xTech, яка займається розвитком технологій подвійного призначення.
На конкурс подали 103 технічні концепції — від базових конструкцій гуманоїдних роботів до розробок окремих підсистем. Десять компаній пройшли до фіналу конкурсу, а дев’ять із них 9–10 вересня представили свої технології на базі Корпусу морської піхоти США Квантіко у Вірджинії.
За підсумками демонстрацій переможцями стали:
- ACES Group, яка розробила інтегровану енергетичну систему для гуманоїдних роботів зі масштабованими технологіями зберігання енергії. Її можна використовувати для різних завдань — від забезпечення великої операційної інфраструктури до живлення окремих роботів.
- IHMC Robotics, яка представила гуманоїдного робота «Alex» із приводами, стійкими до ударних навантажень, балістичним захистом та гібридною автономністю, яка поєднує штучний інтелект і керування людиною.
- Hydroplane Limited, яка розробила легку компактну мобільну систему генерації електроенергії для тривалого забезпечення живленням в умовах логістики під загрозою впливу противника.
- Ras Labs із високочутливими тактильними сенсорами для кінчиків пальців, які дають роботизованим системам змогу визначати силу впливу, форму об’єкта, ковзання та інші види фізичної взаємодії.
- Velocity Explorations — розробила програмне забезпечення, яке перетворює перевірену інформацію та задум командира на окремі дії для гуманоїдних роботизованих систем.
«Гуманоїдні роботи — частина ширшого розвитку автономних систем, спрямованого на збільшення кількості та різноманітності роботизованих платформ, а індустрія компонентів може забезпечити їх для широкого спектра місій. xTech — це наш метод оцінювання технологічного ландшафту та прискорення перспективних розробок замість багаторічних досліджень», — зазначив головний технолог Армії США Алекс Міллер.
Для учасників конкурс став можливістю перевірити свої розробки в реальних польових умовах і краще зрозуміти потреби військових, зазначили у міністерстві війни. Засновниця та CEO Hydroplane Limited Аніта Сенгупта додала, що участь у подібних змаганнях допомагає компаніям удосконалюватися та налагоджувати зв'язки з мережею представників військових і промисловості.
За результатами xTechHumanoid Армія США отримала чіткіше уявлення як про прогрес комерційної індустрії у сфері гуманоїдної робототехніки, так і про технічні виклики, що залишаються. HCoC уже використовує ці напрацювання у подальшій роботі — зокрема над вирішенням проблем енергоживлення, які впливають на застосування гуманоїдних та інших роботизованих систем.
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