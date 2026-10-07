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Концерн Rheinmetall створив контейнерну систему ППО проти дронів, яка вміщує понад 20 перехоплювачів

AERIE розміщується у стандартному морському контейнері та може швидко розгортатися і перезаряджатися.

Концерн Rheinmetall створив контейнерну систему ППО проти дронів, яка вміщує понад 20 перехоплювачів
Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі.
Фото: Rheinmetall

Німецька компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською Praetorian Aeronautics для створення мобільної системи ППО AERIE, призначеної для боротьби з безпілотниками.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.

Прототип системи розробили на основі початкової концепції лише за 12 місяців. AERIE є автономною пусковою установкою C-UAS, яка може використовувати різні типи перехоплювачів.

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Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів. Її розміщують у стандартному морському контейнері, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання.

Демонстраційний зразок оснащений перехоплювачем Arrow та системою управління і контролю Hadrian від Praetorian Aeronautics. Обидві системи розробили та виготовили в Австралії.

Arrow – автономний високошвидкісний і відносно недорогий перехоплювач, призначений для знищення різних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.

Система Hadrian C2 використовує елементи штучного інтелекту та призначена для управління автономними засобами ураження у повітряному, наземному та морському середовищах.

За задумом розробників, AERIE має стати ефективним і економічно вигідним рішенням для протидії дешевим дронам. Система передбачає швидке розгортання та перезаряджання.

Повноцінні демонстрації AERIE для потенційних операторів планують провести у четвертому кварталі 2026 року.

  • 1 жовтня Rheinmetall спільно зі своєю італійською дочірньою структурою Argotec успішно вивів на орбіту Землі перший розвідувальний супутник, розроблений у межах співпраці.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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