Концерн Rheinmetall створив контейнерну систему ППО проти дронів, яка вміщує понад 20 перехоплювачів

Німецька компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською Praetorian Aeronautics для створення мобільної системи ППО AERIE, призначеної для боротьби з безпілотниками.
Про це ідеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.
Прототип системи розробили на основі початкової концепції лише за 12 місяців. AERIE є автономною пусковою установкою C-UAS, яка може використовувати різні типи перехоплювачів.
Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів. Її розміщують у стандартному морському контейнері, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання.
Демонстраційний зразок оснащений перехоплювачем Arrow та системою управління і контролю Hadrian від Praetorian Aeronautics. Обидві системи розробили та виготовили в Австралії.
Arrow – автономний високошвидкісний і відносно недорогий перехоплювач, призначений для знищення різних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.
Система Hadrian C2 використовує елементи штучного інтелекту та призначена для управління автономними засобами ураження у повітряному, наземному та морському середовищах.
За задумом розробників, AERIE має стати ефективним і економічно вигідним рішенням для протидії дешевим дронам. Система передбачає швидке розгортання та перезаряджання.
Повноцінні демонстрації AERIE для потенційних операторів планують провести у четвертому кварталі 2026 року.
- 1 жовтня Rheinmetall спільно зі своєю італійською дочірньою структурою Argotec успішно вивів на орбіту Землі перший розвідувальний супутник, розроблений у межах співпраці.