Концерн Rheinmetall створив контейнерну систему ППО проти дронів, яка вміщує понад 20 перехоплювачів

AERIE розміщується у стандартному морському контейнері та може швидко розгортатися і перезаряджатися.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі.

Німецька компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською Praetorian Aeronautics для створення мобільної системи ППО AERIE, призначеної для боротьби з безпілотниками.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.

Прототип системи розробили на основі початкової концепції лише за 12 місяців. AERIE є автономною пусковою установкою C-UAS, яка може використовувати різні типи перехоплювачів.

Реклама

Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів. Її розміщують у стандартному морському контейнері, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання.

Демонстраційний зразок оснащений перехоплювачем Arrow та системою управління і контролю Hadrian від Praetorian Aeronautics. Обидві системи розробили та виготовили в Австралії.

Arrow – автономний високошвидкісний і відносно недорогий перехоплювач, призначений для знищення різних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.

Система Hadrian C2 використовує елементи штучного інтелекту та призначена для управління автономними засобами ураження у повітряному, наземному та морському середовищах.

За задумом розробників, AERIE має стати ефективним і економічно вигідним рішенням для протидії дешевим дронам. Система передбачає швидке розгортання та перезаряджання.

Повноцінні демонстрації AERIE для потенційних операторів планують провести у четвертому кварталі 2026 року.