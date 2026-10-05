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Defense Tech

В Україні тестують систему РЕБ Aura 3K mini для захисту дронів-бомберів та НРК

За задумом розробників, система має створювати перешкоди для керування ворожими FPV-дронами, водночас не впливати на власний канал зв’язку платформи через Starlink

В Україні тестують систему РЕБ Aura 3K mini для захисту дронів-бомберів та НРК
Фото: Dignitas

Українська оборонна компанія «Аура-Україна» розпочала фінальний етап випробувань засобу радіоелектронної боротьби Aura 3K mini, призначеного для захисту НРК та важких дронів-бомберів від ворожих FPV. Про це виданню «Оборонка» повідомили у благодійному фонді Dignitas Fund, який працює над розробкою системи спільно з виробником.

Aura 3K mini має забезпечувати круговий захист платформи на 360° завдяки двом широкосмуговим джамерам. Вони працюють у діапазоні від 2,1 до 2,8 ГГц та призначені для створення перешкод для каналів управління ворожих FPV-дронів. У фонді зазначають, що водночас система має не впливати на власний канал зв’язку платформи через Starlink. Пристрій важить близько 2,4 кг.

«Випробування діаграм направленості стартують на ЛБЗ найближчими днями», — повідомили у пресслужбі.

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За умови успішного завершення фінальних тестів Aura 3K mini планують запустити в серійне виробництво.

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Розробники також мають намір удосконалити систему автоматизації роботи РЕБ. Зокрема, Aura 3K mini планують оснастити функцією автоматичного ввімкнення лише після виявлення загрози. Це має дозволити не демаскувати дрон постійним радіовипромінюванням. Крім того, систему хочуть адаптувати для використання на дронах-бомберах типу Vampire.

«Аура-Україна» — українська оборонна компанія, що розробляє засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту військової техніки та безпілотних систем. Серед її розробок — комплекси РЕБ AURA 2K, AURA AMav, Aura 3K mini та AURA MAGNETIC PULSE GUN 01.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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