Модулі змонтовані на причепах і призначені для швидкого розгортання мобільної інфраструктури там, де немає стаціонарних приміщень

Українська компанія THOR’S HAVEN представила серію мобільних модульних рішень для облаштування командних, медичних і стабілізаційних пунктів безпосередньо в польових умовах. Розробки створювали спільно із Збройними Силами України з урахуванням потреб передової. Лінійку показали у вересні під час заходу «Дикі дрони», повідомляє «Мілітарний».

Одним із представлених рішень став командний пункт TH-MOS-01. За словами розробників, він призначений для організації роботи командування та розвідки й розрахований на екіпаж із п’яти людей. Модуль можна розгорнути менш ніж за 10 хвилин, а його вартість становить €29 тис. Всередині обладнано три робочі місця з 19-дюймовими моніторами. Для відображення карт та оперативної обстановки передбачені два типи великих екранів: настінні панелі діагоналлю 55 дюймів і додатковий вертикальний дисплей.

За даними компанії, автономність командного модуля забезпечує акумуляторна система ємністю 10 кВт·год у поєднанні з гібридним інвертором потужністю 4 кВт. За заявленими характеристиками, цього достатньо для безперервної автономної роботи протягом 24 годин.

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Фото: THOR’S HAVEN

Для медичного забезпечення компанія представила мобільний стабілізаційний пункт TH-MED-01. Він розрахований на двох людей, розгортається менш ніж за 10 хвилин і коштує €29 тис, зазначають розробники. Модуль призначений для закриття потреб медичної допомоги на рівнях Role 1 та Role 2. Серед його оснащення — автономна система подачі води під тиском та холодильник для зберігання крові й медикаментів.

Для розширеного надання медичної допомоги THOR’S HAVEN розробила модуль «Медичний кабінет» TH-MED-02. Його вартість становить €37 тис., повна маса — 1460 кг, а вантажопідйомність — 1240 кг. Модуль має два окремі входи, автономне водопостачання та бактерицидний рециркулятор. Для захисту під час рентгенографії в конструкції передбачена перегородка зі свинцевою ізоляцією, повідомили у компанії.

Окремо компанія показала модуль для евакуації поранених і транспортування вантажів CASEVAC TH-MED-03. Його вартість становить €1500. CASEVAC виконаний у форматі самоскидного кузова з гарячооцинкованої сталі. Модуль має вантажопідйомність 595 кг і може буксируватися квадроциклом або позашляховиком.

THOR’S HAVEN — стартап, започаткований естонськими волонтерами, який відкрив виробничу майстерню у Львові. Проєкт розпочався влітку 2023 року як волонтерська ініціатива зі створення мобільних трейлерів для потреб військових. У лютому 2026 року команда офіційно оголосила про запуск THOR’S HAVEN.

Основним продуктом компанії є мобільні модульні трейлери. Спочатку команда зосередилася на створенні медичних стабілізаційних пунктів, а згодом розширила лінійку командними центрами, зокрема для операторів БпЛА. Наразі THOR’S HAVEN співпрацює приблизно з 30 підрозділами Сил оборони України.