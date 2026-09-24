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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який проник до чужого автомобіля.

Про це повідомила Патрульна поліція.

На лінію 112 звернулася заявниця та повідомила про невідомого містянина, який розбив скло її припаркованої автівки Renault та заліз всередину. Інспектори оперативно прибули на місце та виявили чоловіка, який сидів в автомобілі заявниці. Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння та пояснити свій вчинок не зміг", - йдеться в повідомленні.

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Фото: Нацполіція

На місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.

Відомо, що стосовного дій чоловіка слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканності володіння) КК.