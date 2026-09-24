Росія знову атакувала Київ дронами. Уламки впали в Оболонському районі

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Після ночі ракетно-дронових ударів по столиці Росія знову атакувала Київ дронами. Про падіння уламків в Оболонському районі близько 13:20 повідомив міський голова Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, уламки впали на гаражний кооператив. Екстрені служби прямують на місце виклику.

«В Оболонському районі один постраждалий внаслідок ворожого удару», – повідомила Київська міська військова адміністрація.

Учора протягом усього дня і вночі 24 вересня Росія била по Києву. Внаслідок денних атак загинули двоє людей, понад 40 були поранені.

Внаслідок нічних обстрілів загинули двоє, поранені ще вісім людей.