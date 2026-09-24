Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача. Він відповідатиме за цифровізацію

Полковник Артем Мартиненко призначений заступником головнокомандувача Збройних Сил України. Відповідний указ від 1 вересня підписав міністр оборони, повідомили 24 вересня в Генштабі.
Артем Мартиненко – фахівець у сфері інформаційних технологій. Є одним з розробників і головним архітектором бойової системи DELTA.
«На новій посаді полковник Артем Мартиненко, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.
Раніше за розвиток технологій відповідав заступник головкома Артем Лебеденко. За інформацією видання hromadske, Михайло Драпатий його звільнив. Лебеденко став заступником головкома після призначення на цю посаду Олександра Сирського.
Артем Мартиненко
У 2015 році на той момент студент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Артем Мартиненко долучився до волонтерської розробки системи управління боєм DELTA. Згодом волонтери передали права на розробку міністерству оборони, а Мартиненко пішов служити у цей проєкт, писав український Forbes.
Рік тому Артем Мартиненко потрапив у рейтинг журналу Forbes «30 до 30» в категорії IT.
Мартиненко був заступником начальника Центру інновацій і розвитку оборонних технологій. У лютому 2025 він став в.о. керівника цього Центру.
- Ще один розробник, Олексій Рева, став заступником міністра оборони з питань цифровізації. Про призначення також повідомили сьогодні.