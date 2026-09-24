Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача. Він відповідатиме за цифровізацію

Мартиненко є головним архітектором системи управління боєм DELTA, що з волонтерського проєкту стала програмою, яку широко застосовують у війську.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Полковник Артем Мартиненко призначений заступником головнокомандувача Збройних Сил України. Відповідний указ від 1 вересня підписав міністр оборони, повідомили 24 вересня в Генштабі.

Артем Мартиненко – фахівець у сфері інформаційних технологій. Є одним з розробників і головним архітектором бойової системи DELTA.

«На новій посаді полковник Артем Мартиненко, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше за розвиток технологій відповідав заступник головкома Артем Лебеденко. За інформацією видання hromadske, Михайло Драпатий його звільнив. Лебеденко став заступником головкома після призначення на цю посаду Олександра Сирського.

Артем Мартиненко

У 2015 році на той момент студент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Артем Мартиненко долучився до волонтерської розробки системи управління боєм DELTA. Згодом волонтери передали права на розробку міністерству оборони, а Мартиненко пішов служити у цей проєкт, писав український Forbes.

Рік тому Артем Мартиненко потрапив у рейтинг журналу Forbes «30 до 30» в категорії IT.

Мартиненко був заступником начальника Центру інновацій і розвитку оборонних технологій. У лютому 2025 він став в.о. керівника цього Центру.